Джонсон: нужно ориентироваться на "молодых россиян", так как "Путин - это не Россия"

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что хотел бы увидеть улучшение отношений между Лондоном и Москвой, однако видит препятствия на пути к осуществлению этой задачи. Свою позицию экс-глава британского МИД высказал на встрече с рядовыми членами Консервативной партии в Эксетере.

"Одно из самых печальных обстоятельств среди тех, на которые я обратил внимание, возглавив Форин оффис, заключается в том, что каждый лидер, премьер-министр или глава МИД за последние 10 лет или около того, вступая в должность, считал, что может добиться перезагрузки, нормализации отношений с Россией, исправить ситуацию. Это касается и Дэвида [Кэмерона], и Билла Клинтона, и меня. Однако, несмотря на все попытки, Россия всегда вас подводит, что очень печально. Я хочу, чтобы наши отношения с Россией стали лучше, но, когда дело касается таких случаев, как отравление Скрипалей, очень сложно найти какие-либо оправдания поведению РФ", - сказал Джонсон, подчеркнув, что "использование химического оружия на улицах Солсбери" было совершенно недопустимо.

Джонсон заявил, что он сам искренне считал возможным построить новые отношения, "дружбу и партнерство" с Россией и, возглавив британский МИД, совершил визит в Москву, не слушая рекомендаций многих своих советников. Как добавил Джонсон, с его точки зрения, сейчас в отношениях с Россией, как и в отношениях с Ираном, Британия "должна ждать" и выстраивать отношения с более открытым для либеральных западных ценностей "молодым поколением россиян", так как "Путин - это не Россия".

Нынешний глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, который является соперником Джонсона в борьбе за премьерское кресло, в свою очередь, заявил в Эксетере, что "восстановить отношения с Россией возможно, если Россия изменит свое поведение". При этом он также выступил с утверждением о том, что Москва "вернулась к старым приемам" времен холодной войны, так как то поколение россиян, которое сейчас находится у власти, якобы не способно "принять мирные отношения как данность". Хант подчеркнул, что Великобритания продолжит отстаивать демократические ценности и укреплять свою оборону, чтобы иметь возможность это делать. Он вновь пообещал увеличить оборонный бюджет королевства на £15 млрд ($19 млрд по текущему курсу), если станет премьер-министром.

В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Среди прочего, она заявила о том, что Лондон остается открыт "для других отношений [с Россией], но для того, чтобы это стало возможным, российское правительство должно выбрать другой путь".

Она также сказала, что Лондон якобы обладает "неопровержимыми доказательствами" причастности РФ к отравлению в Солсбери.