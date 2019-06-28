Медведчук раскритиковал Порошенко и Зеленского за нежелание выполнять минские соглашения

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко за нежелание выполнять минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, а также подходы команды нового президента Владимира Зеленского к этому вопросу.

"Минские соглашения, минский формат и "нормандский формат" предусматривали и предусматривают установление мира и прекращение боевых действий. И надо было выполнять нормы минских соглашений в течение 2015 года. Тогда действительно мы бы решили все проблемы", - заявил он журналистам в аэропорту Минска, где в пятницу состоялась церемония передачи четырех украинских граждан, которые по его просьбе были в одностороннем порядке освобождены властями ДНР и ЛНР.

Политик признал, что попытки стран Запада убедить Киев выполнять минские соглашения также оказались неэффективными.

"Все, что делали, в том числе и западные партнеры Украины в лице Германии и Франции, чтобы повлиять на Украину и создать условия для появления политической воли, как господина Порошенко, так и парламента, все это не привело к результату", - сказал он.

По мнению Медведчука, изначально Порошенко был настроен на выполнение соглашений, однако у него не было поддержки в Верховной раде, поскольку большинство там было у "партии войны". Но в последующем Порошенко и сам отказался от выполнения минских договоренностей, сосредоточившись на "антироссийской истерии", добавил политик.

"Когда у него появилась идея, которую он осуществлял последние 2,5 года, а именно эта антироссийская истерия и пещерная русофобия, которую он возвел в ранг государственной политики, то, конечно, говорить о минских соглашениях уже не приходилось", - сказал Медведчук.

Он также критически высказался относительно заявлений представителей команды нового президента Владимира Зеленского, касающихся урегулирования в Донбассе. В частности, он обратил внимание на заявления о "неготовности вести переговоры с сепаратистами" и необходимости придерживаться минских соглашений только потому, что они дают возможность сохранять санкции в отношении РФ.

"Формирование такого подхода, такой "глубокой мысли", наполненной исключительным цинизмом, говорит о том, что в Киеве думают не о мире, не о прекращении боевых действий, а о антироссийских санкциях", - подчеркнул он.

Освобождение украинских граждан

Медведчук также сообщил, что с декабря 2014 года при его содействии в общей сложности были освобождены 489 украинских граждан, оказавшихся как среди пленных в Донбассе, так и в числе осужденных в РФ.

"Я организовывал освобождения, начиная с декабря 2014 года. С учетом тех, что освобожден сегодня, - 489 человек. Это из Донецка и Луганска и из Российской Федерации", - сказал он.

Медведчук также отметил, что продолжит переговоры по освобождению и обменам. При этом, по его словам, ему не нужны специальные полномочия от официальных украинских властей, поскольку с соответствующими просьбами к нему обращаются сами родственники пленных.