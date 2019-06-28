Кучма приехал на линию соприкосновения для наблюдения за отводом украинских войск

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Представитель Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма приехал в пятницу на место разведения сил у Станицы Луганской на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

В сообщении отмечается, что украинские военнослужащие отошли на 500 м, силы Луганской народной республики - на 1,5 км. "На месте разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных. За процессом проследил второй президент, представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма", - говорится в сообщении.

После окончательного разведения сил предстоит отремонтировать мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил €60 млн на ремонт. По словам Кучмы, при условии соблюдения перемирия ремонт моста может занять полтора-три месяца.

Разведение сил у Станицы Луганской, которое уже более 80 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня. На реализацию всех мероприятий по отводу войск отводится три дня. Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание так называемых зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР).

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов выразил опасения, что отвод войск у Станицы Луганской может быть вновь сорван украинской стороной и призвал Киев и ЛНР полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств. Он также заверил, что "Россия оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения".