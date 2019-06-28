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Трамп пока не подтвердил планы приехать на День Победы в Москву в 2020 году

В Белом доме при этом подчеркнули, что президент США считает важным почтить память павших во Второй мировой войне

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает важным почтить память павших в борьбе с фашизмом, но пока не подтвердил намерение приехать в следующем году в Москву на торжества по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Белого дома высокого ранга, комментируя приглашение Трампа со стороны руководства России принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году в Москве.

"Президент [Трамп] считает, что важно почтить память солдат союзников, павших во Второй мировой войне, как он и говорил в июне на торжествах в Соединенном Королевстве и Нормандии по случаю [75-й годовщины] высадки десанта. Однако он не подтвердил участие [в торжествах в Москве в будущем году]", - заявил представитель Белого дома.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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