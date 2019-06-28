Борис Джонсон не согласился с выводом Путина о провале либеральной идеи

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон полагает, что президент России Владимир Путин ошибается, когда говорит о том, что либеральная идея изжила себя. Свою позицию экс-глава британского МИД высказал в пятницу на встрече с рядовыми членами Консервативной партии в Эксетере.

"Каждый раз, когда Путин говорит о том, что либерализму пришел конец, он ошибается. Он глубоко ошибается, поскольку наши ценности - свобода, демократия, верховенство закона, свобода слова - являются непреходящими и будут успешны. Я так сильно убежден в этом, что мне казалось, что для россиян это тоже является очевидным, однако в конечном итоге это оказалось не так", - отметил Джонсон, признавшись, что в то время, когда он возглавлял британский МИД, его надежды на то, что Лондон сможет добиться улучшения отношений с Москвой, не оправдались.

Оппонент Джонсона в борьбе за премьерское кресло, нынешний руководитель Форин оффиса Джереми Хант ранее в Twitter также критически отнесся к высказыванию Владимира Путина.

"Это лишь показывает, против чего мы выступаем. [Против лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми] Корбина - дома, и против людей, которые хотят низвергнуть наши ценности - извне, - написал он. - Наша демократическая система, основанная на соблюдении правил, уважении прав личности и человеческого достоинства, принесла больше счастья и создала больше благосостояния, чем любой иной уклад жизни где-либо в мире".

В опубликованном в четверг интервью Путин заявил, что современная либеральная идея "себя просто изжила окончательно". По его словам, "западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны", в том числе мультикультурализм. В качестве примера президент РФ привел кризис с мигрантами в Европе.