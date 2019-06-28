Трамп, Абэ и Моди поздоровались кулаками

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, премьер-министры Японии и Индии Синдзо Абэ и Нарендра Моди, позируя перед камерой на полях саммита G20 в Осаке, поприветствовали друг друга, стукнувшись кулаками. Инициатором такого приветствия выступил президент Трамп.

Во время совместной фотосессии, в которой участвовали лидеры государства, кто-то из журналистов попросил глав стран пожать руки. Посчитав, вероятно, что трехстороннее рукопожатие будет выглядеть неказисто, Трамп протянул Абэ и Моди сжатый кулак. Премьер-министры Японии и Индии не растерялись и подставили свои кулаки. Лидеры посмеялись над сложившейся ситуацией.

Двухдневный саммит "двадцатки" открылся в пятницу в выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Он завершится 29 июня.