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Саммит G20 в Осаке

Трамп, Абэ и Моди поздоровались кулаками

Таким образом лидеры отреагировали на просьбу пожать друг другу руки во время совместной фотосессии
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди EPA-EFE/Carl Court/POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© EPA-EFE/Carl Court/POOL

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, премьер-министры Японии и Индии Синдзо Абэ и Нарендра Моди, позируя перед камерой на полях саммита G20 в Осаке, поприветствовали друг друга, стукнувшись кулаками. Инициатором такого приветствия выступил президент Трамп.

Во время совместной фотосессии, в которой участвовали лидеры государства, кто-то из журналистов попросил глав стран пожать руки. Посчитав, вероятно, что трехстороннее рукопожатие будет выглядеть неказисто, Трамп протянул Абэ и Моди сжатый кулак. Премьер-министры Японии и Индии не растерялись и подставили свои кулаки. Лидеры посмеялись над сложившейся ситуацией.

Двухдневный саммит "двадцатки" открылся в пятницу в выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Он завершится 29 июня.

Теги
ЯпонияСШАИндияАбэ, СиндзоМоди, НарендраТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
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