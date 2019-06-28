Освобожденные властями ДНР и ЛНР четверо украинских граждан прилетели в Киев

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Четверо украинских граждан, освобожденных в одностороннем порядке властями ДНР и ЛНР по просьбе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, прилетели в пятницу в Киев. В столичном аэропорту их встречали родственники и многочисленные журналисты.

"Мы очень рады, что четверо наших граждан вернулись на родину. Это стало результатом переговоров. Поэтому надо разговаривать. Рассчитывать на то, что кто-то кого-то заставит это сделать, не надо", - сказал Медведчук.

Он также отметил, что сейчас переговоры по освобождению продолжаются. "Именно по освобождению, а что касается обмена, то этим должны заниматься украинские власти", - добавил Медведчук.

Сами освобожденные в общении с журналистами рассказали, что чувствуют себя хорошо. Один из них также сообщил, что "в Донбассе еще остается много ребят, их надо освобождать".

В четверг в Минске состоялась встреча Виктора Медведчука с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. На ней он обратился с просьбой освободить нескольких украинских граждан, попавших в плен в результате конфликта в Донбассе. Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились в качестве жеста доброй воли передать четверых. Процедура передачи состоялась сегодня в аэропорту Минска, после чего частным самолетом они вылетели в Киев.

Во время передачи пленных Медведчук сообщил, что с учетом этих четырех граждан ему удалось с декабря 2014 года добиться освобождения уже 489 человек. "Это и из Донецка, и из Луганска, и из Российской Федерации", - уточнил политик.

По его словам, он и впредь намерен заниматься вопросами освобождения пленных и планирует вскоре вновь посетить Москву с этой целью. "Буду встречаться с теми, от кого зависит решение тех вопросов, по поводу которых езжу в Москву, - сказал он. - Безусловно, будем заниматься [освобождением] и в дальнейшем тех, кто сегодня удерживается в Донецке и Луганске, а также освобождением лиц, отбывающих сейчас наказание на территории России".