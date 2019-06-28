МИД Китая: Иран на встрече в Вене подтвердил, что сохранит ядерную сделку

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Представители Тегерана на встрече в Вене подтвердили, что Иран продолжит выполнять ядерную сделку. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун, возглавлявший делегацию в Вене.

"Иран подтвердил, что останется в соглашении", - сказал дипломат.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Иран будет полностью выполнять условия ядерной сделки, глава китайской делегации отметил, что "не хотел бы интерпретировать позицию Тегерана".

Фу Цун добавил, что переговоры участников комиссии по ядерной сделке в Вене принесли определенный прогресс, в том числе в сфере сотрудничества Китая и Ирана по тяжеловодному реактору в Араке.

"С точки зрения Китая это была довольно хорошая встреча, у нас есть хорошие новости, - сказал он. - Китаю с Ираном удалось достичь прогресса по проекту в Араке".

По словам дипломата, европейские страны - участницы ядерной сделки на встрече в Вене обещали поставить Ирану оборудование для модернизации тяжеловодного реактора в Араке.

"Мы услышали обещание партнеров по ЕС по поставкам оборудования для проекта реактора в Араке", - сказал он.

Механизм расчетов INSTEX

Представители ЕС также заявили, что созданный ими механизм расчетов INSTEX полностью операционен, добавил Фу Цун.

"ЕС объявил, что INSTEX полностью операционен. Мы очень рады это слышать. И мы призываем ЕС открыть этот механизм для участия третьих стран как можно быстрее", - сказал он.

Представители стран - участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили готовность обеспечить ему экономические выгоды, предусмотренные соглашением.

"Участники встречи выразили намерение обеспечить Ирану экономические преимущества, предполагаемые сделкой", - сказал Фу Цун.

"Все страны также выразили сожаление в связи с односторонним выходом США из соглашения и введением ими санкций, их политикой максимального давления на Иран", - добавил дипломат.