Глава ЕП заявил, что не может признать Пучдемона евродепутатом

МАДРИД, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни заявил, что не может признать бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального кабмина Тони Комина депутатами палаты. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на письмо, направленное главой ЕП двум политикам.

"Похоже, что ваши имена не включены в список избранных депутатов, официально заявленных в Европарламент, - говорится в послании Таяни. - Как следствие, и до дальнейших уведомлений от испанских властей, я не могу в настоящий момент признать вас в качестве будущих членов Европейского парламента". Глава ЕП также отметил, что вручение депутатских удостоверений зависит в случае с Пучдемоном и Комином от испанских властей.

Центральная избирательная комиссия пиренейского королевства не включила имена двух политиков в окончательный список избранных в ЕП парламентариев, который был направлен в Брюссель. Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве евродепутатов.

По итогам выборов 26 мая они получили места в ЕП. Оба политика бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона. На территории пиренейского королевства действует ордер на их арест.