Борис Джонсон отверг сообщения о предложении главе МВД занять пост министра финансов

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Фаворит избирательной гонки за посты нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон отверг сообщения о том, что он предложил нынешнему главе МВД Саджиду Джавиду занять должность министра финансов в составе нового правительства. Об этом британский политик заявил на встрече с рядовыми консерваторами в английском Эксетере.

"Работа [в правительстве] никому не предлагалась", - сказал он.

В пятницу газета The Times со ссылкой на окружение Джонсона информировала, что фаворит лидерской гонки среди консерваторов сделал такое предложение Джавиду во время телефонного разговора между политиками, который состоялся в минувшие выходные дни. Пост главы британского Минфина считается вторым по значимости в правительстве Соединенного Королевства после главы правительства.

7 июня британский премьер-министр Тереза Мэй официально известила Комитет 1922 Консервативной партии об уходе с поста лидера тори, что дало правящей политической силе формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. В финальный этап выборов лидера консерваторов вышли Джонсон и глава британского МИД Джереми Хант. Имя нового лидера тори станет известно 23 июля, и уже на следующий день он должен будет вступить в должность премьер-министра.