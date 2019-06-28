Макрон предложил Путину обсудить двустороннее сотрудничество и международную повестку

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает обсуждения вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта с учетом минских договоренностей на предстоящем в июле саммите "нормандской четверки". Об этом он сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Осаке.

"Мне приятно, что у нас вновь появилась возможность обменяться мнениями, в первую очередь по двусторонней повестке дня, которой мы задали новую динамику с момента твоего приезда в Версаль, потом - моего приезда в Санкт-Петербург. И мы знаем, что у нас есть возможность улучшить наши отношения еще больше в ближайшие две недели. Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - сказал французский лидер.

Он также предложил Путину обсудить ситуацию в Иране и Сирии, так как положение дел в этих странах представляет особый интерес Москвы и Парижа.

"В текущем международном контексте самое важное - это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы", - добавил президент Франции.

Российский лидер ответил ему на это: "Все имеет перспективы. Ни что бесследно не исчезает, не умирает, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии".