Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию

ТБИЛИСИ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику. Об этом заявил в пятницу глава МВД Грузии Георгий Гахария на брифинге после завершения заседания правительства.

"Если российский депутат Сергей Гаврилов вновь решит приехать в Грузию, мы его не впустим в страну", - цитирует Гахарию грузинская телекомпания Imedi.

Гаврилов оказался в эпицентре скандала после того, как 20 июня открыл сессию МАП в зале пленарных заседаний парламента Грузии, сидя в кресле спикера законодательного органа. В тот же день люди вышли на акцию протеста в Тбилиси, которая завершилась попыткой штурма здания парламента и разгоном митингующих. В общей сложности пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На следующий день спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

Митинги продолжаются по сей день. Единственное требование участников акции - отставка главы МВД Георгия Гахарии.