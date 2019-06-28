Спецпредставитель США пригрозил санкциями за покупку нефти у Ирана

ТАСС, 28 июня. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил в пятницу, что Соединенные Штаты введут санкции против любой страны, которая будет покупать нефть у Ирана. Об этом он заявил, комментируя сообщения о возможных поставках иранской нефти в Китай и другие страны Азии, передает агентство Reuters.

"Мы введем санкции против любого импорта иранской сырой нефти, - сказал Хук в ответ на вопрос о поставках Ираном нефти в страны Азии. - В настоящее время нет никаких исключений".

Американский спецпредставитель добавил, что США изучат сообщения о том, что Иран поставляет нефть в Китай. "Мы наложим санкции на любую незаконную покупку иранской нефти", - добавил Хук.