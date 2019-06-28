Эксперт считает, что встречей с Путиным Мэй решила поставить точку перед уходом с поста

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй инициировала встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке лишь для того, чтобы продемонстрировать свою принципиальность в политическом конфликте. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Зачем нужна была встреча - не очень понятно, причем, как я понимаю, инициатива исходила именно с британской стороны. Могу предположить, что поскольку конфликт с Россией стал одним из существенных элементов премьерства Терезы Мэй, она, уходя с поста, решила поставить точку, - считает Лукьянов. - Точку в том смысле, что конфликт был и остается, она занимает принципиальную позицию, и эту позицию подчеркивает, и ею гордится. Иного объяснения я найти не могу, потому что в других ситуациях встречи организуют для того, чтобы каким-то образом попытаться перевернуть страницу, но в данном случае это явно не так".

Эксперт обратил внимание, что отношения с Москвой сейчас занимают не первое место в ряду приоритетов британской политики, что сохранится, как минимум, на ближайшие полгода, пока королевство занимается выходом из ЕС. Кроме того, напомнил аналитик, экс-глава Форин оффиса Борис Джонсон, который является вероятным сменщиком Мэй на премьерском посту, в прошлом году заявил, что Лондон считает в высокой степени вероятным возможность личного указания Путина использовать нервно-паралитическое вещество для отравления Скрипаля. "Имея такую "кредитную историю", - сказал Лукьянов, - Джонсону будет трудно меняться в сторону улучшения отношений с РФ и на это рассчитывать".

"Россия вряд ли может что-то сделать для нормализации отношений с Великобританией, потому что позиция сторон известна, Мэй потребовала передать Великобритании людей, которые обвиняются в попытке убийства Скрипалей, ясное дело, что этого не произойдет, РФ вообще отрицает сам факт этой попытки, - резюмировал Лукьянов. - Я не вижу никаких оснований ожидать изменения характера российско-британских отношений в обозримом будущем".

На встрече в пятницу Путина с Мэй в формате один на один обсуждалось, в том числе дело Скрипалей, а затем в расширенном формате - более широкий круг вопросов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "это была двусторонка после изрядного перерыва в общении на высшем уровне".