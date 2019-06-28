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Спецпосланник ООН по Йемену посетит Россию, ОАЭ и Оман на следующей неделе

Цель визитов - продвижение процесса мирного урегулирования конфликта в Йемене

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс на следующей неделе посетит Россию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман с целью продвижения процесса мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на официальной странице офиса специального посланника генсека ООН по Йемену в Twitter.

"Специальный посланник посетит Россию, ОАЭ и Оман на следующей неделе для продвижения мирного процесса в Йемене, - говорится в заявлении. - Он (Гриффитс - прим. ТАСС) непреклонен в своем намерении достичь всеобъемлющего политического решения конфликта [в Йемене] и воодушевлен стремлением всех заинтересованных сторон помогать ему в этом".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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