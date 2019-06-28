Кучма: Украина стремится к миру в Донбассе, но с учетом национальных интересов

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Украина стремится к восстановлению мира в Донбассе, но с учетом национальных интересов. Об этом заявил в пятницу экс-президент страны, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кучма. Он посетил линию соприкосновения в Луганской области, где начался взаимный отвод войск противоборствующих сторон.

Касаясь целей поездки, он заявил, что хотел сам "увидеть состояние дел на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, где, в соответствии с Рамочным решением, должно быть завершено разведения сил и средств". "Моя задача - посмотреть, как эти решения выполняются", - приводит слова Кучмы его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Взаимный отвод войск на этом участке предусмотрен договоренностями, которые были достигнуты контактной группой еще в сентябре 2016 года. В ней не должно быть ни войск, ни вооружений. Однако попытки реализовать эту идею за последние почти три года срывались уже десятки раз. 26 июня стороны, наконец, начали отвод сил и средств.

По словам Кучмы, после отвода войск в начале следующей недели по решению президента Украины Станицу Луганскую посетит правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения.

В частности, речь идет о возможности отремонтировать разрушенный в этом районе мост через реку Северский Донец. Международный комитет Красного Креста уже выделил €60 млн на эти цели. Кучма считает, что при условии соблюдения перемирия ремонт моста может занять от полутора до трех месяцев.

Общаясь с местными жителями, представителями местных властей и военными, Кучма подчеркнул, что новые украинские власти нацелены на скорейшее достижение мира в регионе. "Твердо подчеркиваю: Украина пойдет к миру, не забывая ни об одном из своих национальных интересов, - сказал он. - Это сохранение жизни каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий. Это - один из крупнейших и наиболее приоритетных наших национальных интересов, так же, как и наша территориальная целостность".

На разведение сил и средств у Станицы Луганской отводится три дня. Затем еще один день дается сторонам на то, чтобы они заявили о выполнение всех необходимых процедур, а потом еще сутки - на подтверждение наблюдателями ОБСЕ выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Уже после начала разведения полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов выразил опасения, что отвод войск у Станицы Луганской может быть вновь сорван украинской стороной. Он призвал Киев и ЛНР полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств. Он также заверил, что Россия оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в остальных двух оговоренных ранее районах - в Петровском и в Золотом, а в конечном итоге и на всей линии соприкосновения.