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Политический кризис в Венесуэле
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США ввели санкции против сына Мадуро

Министр финансов США Стивен Мнучин утверждает, что Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких, "поддерживающих его авторитарный режим, чтобы подавлять экономику и народ Венесуэлы"
Николас Мадуро - младший EPA/Miguel Gutiérrez
Описание
Николас Мадуро - младший
© EPA/Miguel Gutiérrez

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Минфин США ввел санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных в пятницу.

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"В санкционный список добавлен Николас Эрнесто Мадуро из Каракаса, рожденный в январе 1990 года", - говорится в заявлении.

"Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких людей, поддерживающих его авторитарный режим, чтобы подавлять экономику и народ Венесуэлы. Минфин США продолжит последовательно вводить санкции в отношении родственников венесуэльских чиновников, процветающих на коррупции", - сообщается в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеМнучин, Стивен
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