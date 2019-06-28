США ввели санкции против сына Мадуро

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Минфин США ввел санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных в пятницу.

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"В санкционный список добавлен Николас Эрнесто Мадуро из Каракаса, рожденный в январе 1990 года", - говорится в заявлении.

"Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких людей, поддерживающих его авторитарный режим, чтобы подавлять экономику и народ Венесуэлы. Минфин США продолжит последовательно вводить санкции в отношении родственников венесуэльских чиновников, процветающих на коррупции", - сообщается в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.