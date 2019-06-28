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Саммит G20 в Осаке

Макрон сообщил о встрече советников в "нормандском формате" в июле

Президент Франции подчеркнул, что Париж пристально следит за реализацией минских соглашений

ОСАКА, 28 июня. /ТАСС/. Встреча по Украине в "нормандском формате" (Украина, ФРГ, Франция, Россия) пройдет на уровне советников в июле. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке, где проходит саммит G20.

"Наши советники встретятся в рамках "нормандского формата" в июле", - сказал он. Макрон отметил, что Париж пристально следит за ситуацией на Украине и реализацией минских соглашений.

Макрон, говоря о международной повестке, также отметил заинтересованность в обмене мнениями по ситуации в Сирии и Иране. "Там еще предстоит многое сделать, - указал президент. - Учитывая, что мы являемся постоянными членами Совбеза ООН, сотрудничество между нами крайне важно".

Отдельное внимание глава французского государства уделил двусторонним отношениям с Россией, заявив, что им удалось "придать новую динамику" с момента визита в Версаль Путина в 2017 году и визита Макрона в Санкт-Петербург в 2018 году. По его словам, "есть моменты, которые можно еще улучшить в ближайшие недели". Согласно сложившейся между двумя лидерами традиции, они обращались друг к другу на "ты".

"Кстати, у наших глав МИД и Минобороны также будет возможность провести важную встречу через несколько недель. Это будет также повод обсудить региональные проблемы", - отметил Макрон.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльСаммит G20 в Осаке
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