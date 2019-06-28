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Путин и Мун Чжэ Ин обсуждают ситуацию на Корейском полуострове

Президент России отметил, что добрососедские отношения РФ и Южной Кореи развиваются должным образом

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину обсудить ситуацию на Корейском полуострове в свете недавних переговоров главы российского государства с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы можем обсудить ситуацию в регионе в целом. Тем более, как вы знаете, я недавно встречался с лидером КНДР. Хотел бы с вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи и поговорить о ситуации в целом", - сказал Путин.

Он отметил, что добрососедские отношения России и Южной Кореи развиваются должным образом, растет товарооборот между двумя странами - по итогам 2018 года этот показатель вырос примерно на 30%. В России работают порядка 150 южнокорейских компаний, и объем инвестиций этой страны в Россию составляет $2,7 млрд.

В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что нынешняя встреча двух лидеров - пятая по счету. "Это наша с вами пятая встреча, и чем чаще мы с вами встречаемся, тем лучше становятся наши взаимоотношения", - сказал он. Президент Южной Кореи поблагодарил Путина за те соболезнования, которые тот направил Сеулу в связи с гибелью 33 южнокорейских туристов в результате аварии прогулочного катера на Дунае в Венгрии.

Мун Чжэ Ин также выразил соболезнования президенту России "в связи со скоропостижной смертью дипломата посольства Российской Федерации в Республике Корея, советника Вадима Кабаева". Ранее сообщалось, что дипломат умер в начале июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ ИнСаммит G20 в Осаке
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