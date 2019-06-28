Наблюдатели ПАСЕ посетят Украину 2-3 июля в рамках мониторинга парламентских выборов

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Группа наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в состав которой не вошли представители РФ, отправится на Украину с визитом со 2 по 3 июля. Как отмечается в заявлении организации, главной целью станет мониторинг предвыборной кампании перед парламентскими выборами.

"Делегация ПАСЕ из пяти человек отправится с визитом на Украину 2-3 июля, чтобы провести оценку предвыборной кампании перед досрочными парламентскими выборами 21 июля", - говорится в коммюнике.

Во время поездки делегаты из Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Азербайджана и Болгарии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой МВД, представителями украинской делегации в ПАСЕ и председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Кроме того, парламентарии рассчитывают провести встречи с "руководителями и представителями политических партий страны, участвующих в выборах, представителями неправительственных организаций (НПО), СМИ, международных организаций и дипломатического сообщества". "Делегация в полном составе отправится на Украину 21 июля для наблюдения за выборами", - отмечается в документе.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.