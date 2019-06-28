Участники ядерной сделки разработают меры по экспорту из Ирана низкообогащенного урана

ТАСС, 28 июня. Страны - участницы ядерной сделки разработают меры по возобновлению экспорта из Ирана низкообогащенного урана и тяжелой воды. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам участия замглавы ведомства Сергея Рябкова в заседании Совместной комиссии участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции.

"В контексте "ядерных" аспектов СВПД экспертам стран-участниц поручается проработать практические меры, которые бы позволили Ирану экспортировать низкообогащенный уран и тяжелую воду вопреки санкциям США", - говорится в сообщении.