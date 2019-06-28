Тимошенко призвала разработать новую конституцию Украины для защиты прав человека

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко настаивает на разработке новой конституции Украины, поскольку действующая не защищает права человека.

"Украине нужна новая конституция. Ныне действующая конституция не работает на защиту прав человека", - сказала она в эфире телеканала "Украина".

При этом Тимошенко предложила, чтобы новый текст основного закона "написало общество с широким масштабным обсуждением" и чтобы конституцию утвердили на всеукраинском референдуме. "По сути это должен быть общественный договор между всеми гражданами, а не спущенные властью порядки, которые выгодны чиновникам и политикам", - добавила она.

Ранее Тимошенко не раз критиковала действующую конституцию и предлагала разработать новый ее текст. Она, в частности, настаивала, чтобы новый основной закон был утвержден до парламентских выборов, которые ранее планировались на конец октября, но состоятся 21 июля в связи с тем, что президент страны Владимир Зеленский распустил Верховную раду и назначил внеочередные выборы депутатов.

В сентябре прошлого года Тимошенко предложила программу "Новый экономический курс" для страны, главная цель которой - создание "Новой конституции" и привлечение к управлению государством предпринимателей и интеллектуалов.