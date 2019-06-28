Трансляцию второго раунда дебатов демократов посмотрели рекордные 18,1 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Второй раунд первых теледебатов политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, посмотрели рекордные 18,1 млн человек. Об этом сообщила в пятницу исследовательская служба Nielsen, проводящая соответствующие замеры аудитории.

Трансляцию дискуссии вели в четверг телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo. Общее число просмотров на всех трех каналах значительно превысило показатели первого дня теледебатов, когда трансляцию посмотрели в общей сложности 15,3 млн человек. При этом был побит рекорд по количеству просмотров теледебатов демократов, установленный 13 октября 2015 года, когда трансляцию посмотрели 15,4 млн человек.

Абсолютный рекорд по числу телезрителей политических дебатов в США был установлен в сентябре 2016 года. Тогда за дискуссией Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которые являлись кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов соответственно, следили 84 млн человек. Трансляцию вели 13 телекомпаний.

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.