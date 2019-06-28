США перебросили в Катар истребители F-22

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. США перебросили "около десятка" истребителей F-22 в Катар в свете ухудшения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, истребители были переброшены в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. AP уточняет, что такой шаг является ответом на "повышенную угрозу американским войскам в регионе со стороны Ирана".

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг - это "ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.