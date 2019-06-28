Глава МИД Испании объяснил свои слова о России, из-за которых был вызван посол королевства

МАДРИД, 28 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел РФ был вызван посол королевства в Москве.

"Я думаю, что русские интерпретировали это [заявление] не так", - отметил дипломат в опубликованном в пятницу интервью газете El Periodico. "Я не говорил, что Россия являлась врагом Испании, я имел в виду Европу, - подчеркнул Боррель. - Я сказал, что Европа видит, как ее старый защитник, США, перестает защищать ее, а ее бывший соперник или враг, в отношении СССР, вновь появляется".

"Очевидно, что в Крыму что-то происходит, что самолеты F-18 и испанские танки Leopard развернуты на границах стран Балтии. Предполагаю, что они пошли туда не для того, чтобы выпить кофе, а по какой-то причине", - добавил и.о. министра.

"Я также говорил о появлении нового системного конкурента - Китая, - уточнил Боррель. - Я говорил, что у трех крупных стран, которые сейчас сталкиваются с новой холодной войной, отношения с Европой иные, чем были раньше". "Я думаю, что русские чрезмерно отреагировали, мы их упрекнули в этой чрезмерной реакции, и все нормализовалось, - утверждал дипломат. - У нас нет никаких проблем".

В опубликованном в мае интервью газете El Periodico Боррель назвал Россию "старым врагом", который представляет угрозу для Европы. После этого в МИД РФ был вызван посол Испании в Москве. Испанскому дипломату было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями Борреля.