Эксперт: отказаться от СНВ-3 в надежде на соглашение США, России и КНР было бы неправильно

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Отказ от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в надежде на заключение нового амбициозного соглашения по контролю над ядерными вооружениями России и Китая был бы для США неправильным решением. Такую точку зрения выразил в пятницу руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл в статье, опубликованной на сайте ассоциации.

По его мнению, проведение "переговоров с другими государствами, обладающими ядерным оружием, попытки ограничить все виды ядерного оружия - это замечательная цель, но это сложные переговоры, которые требуют много времени". "Было бы неправильно отказываться от СНВ-3 в надежде заключить новое всеобъемлющее и амбициозное соглашение о контроле над ядерными вооружениями с Россией и Китаем", - считает он. "Нет реальных шансов, что новое соглашение может быть готово до истечения срока действия СНВ-3. Первым шагом должно стать продление на 5 лет договора СНВ, что обеспечит основу для заключения более амбициозного соглашения", - сказал Кимболл, комментируя итоги переговоров Трампа и Путина в Осаке.

"Команда Трампа, отвечающая за вопросы национальной безопасности, больше года не спешит с началом переговоров с Россией о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающего в феврале 2021 года", - считает Кимболл. "Теперь стало очевидно, что Болтон пытается подтолкнуть Трампа, чтобы не перезаключать договор. В опубликованном 18 июня интервью Болтон говорит о продлении СНВ-3, отмечая, что решение еще не принято, но [продление договора] маловероятно", - отметил эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, пока не ясно, что должна представлять из себя новая модель контроля над вооружениями Белого дома. "Неясно, как должна выглядеть "новая модель контроля над вооружениями" Белого дома, но Болтон ранее говорил, что Трамп хочет привлечь Китай к трехсторонним переговорам по новому соглашению <...>", - считает он. Кимболл при этом обратил внимание на то, что "разговоры о более амбициозной модели контроля над ядерными вооружениями начались после 2,5 лет бездействия администрации [США]".

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как золотой стандарт в области разоружения. Однако в конце октября 2018 года представитель Белого дома предупредил, что администрация едва ли согласится на продление СНВ-3. Двусторонние консультации по этому документу традиционно проходят в закрытом формате.