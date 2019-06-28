ОАГ выступила за мирное разрешение политического кризиса в Венесуэле

МЕДЕЛЬИН /Колумбия/, 29 июня. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) поддерживает восстановление демократии в Венесуэле мирными способами и выступает за проведение президентских выборов в Боливарианской Республике. Соответствующая декларация была принята в пятницу на сессии Генеральной ассамблеи ОАГ.
"Поддерживаем мирное восстановление демократии в Венесуэле силами венесуэльского народа и в соответствии с конституцией Венесуэлы. Настоятельно призываем провести свободные, честные, прозрачные и легитимные выборы президента страны в самое ближайшее время", - говорится в декларации.
За принятие документа проголосовали 19 стран, восемь высказались против, шесть воздержались.