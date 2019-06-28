Ливийская армия обвинила Турцию во вторжении и пригрозила атаками на своей территории

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Ливия национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи и пригрозила ей атаками на своей территории. Как заявил в пятницу в Бенгази официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, "ливийская территория находится под турецким вторжением".

"Турция осуществила прямое вмешательство в битву за Триполи со стороны моря, воздуха и суши, - сообщил он. - Она обеспечила воздушное прикрытие во время вторжения повстанцев в город Гарьян. Турция участвует в боях, предоставляя силу и технику". "Турецкие цели в Ливии - враждебные цели. Армия решительно ответит на эту агрессию", - подчеркнул аль-Мисмари на пресс-конференции, которую транслировали арабские спутниковые телеканалы.

По его словам, армейское командование отдало приказ "нацеливаться на турецкие корабли в ливийских территориальных водах, схватить всех турецких граждан в Ливии, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов". "То, что делает Турция в Ливии, вынуждает армию реагировать и отвечать на агрессию, которая угрожает ее интересам", - добавил он.

В среду формирования Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) отбили у ЛНА стратегически важный город Гарьян в 75 км к югу от Триполи. Силы триполийского кабмина с рассвета вели масштабное наступление на Гарьян, в котором проживает около 40 тыс. человек. Как было заявлено в обнародованном коммюнике, сейчас они контролируют большую часть города, в том числе его центр. По данным аль-Мисмари, армия потеряла в боях за Гарьян 43 военнослужащих и полицейских. "Мы будем штурмовать Гарьян и продолжим уничтожать боевиков там", - добавил он, отметив, что ВВС начинают непрерывную бомбардировку города.