Мексика представила G20 предложения по развитию Центральной Америки

ТАСС, 29 июня. Делегация Мексики представила на полях саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке комплексный план развития Центральной Америки. Об этом в пятницу сообщает МИД латиноамериканской страны.

"Глава МИД Марсело Эбрард представил комплексный план развития для Центральной Америки, учитывая общую заинтересованность в содействии взаимодействию между возможными донорами развития региона и нахождению дополнительных сфер сотрудничества, - говорится в сообщении. - В дальнейших пленарных заседаниях внимание будет уделено социальной интеграции, устойчивому развитию, а также изменению климата и окружающей среды".

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил участникам саммита "двадцатки" письмо, в котором попросил их уделить внимание обсуждению проблем миграции. Сам он решил не принимать участия в мероприятии, объяснив нежеланием участвовать "в прямой конфронтации".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предупредил, что сотрудники полиции и службы иммиграционного контроля начнут депортировать миллионы нелегальных иммигрантов из стран Латинской Америки на этой неделе. Заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США рассмотрят их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.