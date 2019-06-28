"Желтые жилеты" вновь мобилизуют сторонников во Франции

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Активисты "желтых жилетов" подтвердили в пятницу вечером в социальных сетях намерение провести в столице и регионах Франции новую субботнюю акцию протеста. Она станет 33-й в истории этого социального движения, созданного осенью 2018 года.

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В этих условиях префектура парижской полиции специальным распоряжением оставила в силе запрет на организацию шествий на Елисейских полях, на подступах к резиденциям президента республики и Национального собрания (нижней палаты французского парламента).

Поскольку центр Парижа будет закрыт, столичные колонны демонстрантов направятся в субботу от исторической заставы Клиши на западе города к таможенным воротам Пантен на северо-востоке. Власти рекомендовали автомобилистам следовать в обход этих зон на окраинах.

"Дорожные карты" остаются в секрете

В Лионе, втором по значению французском мегаполисе, аналогичный периметр безопасности в центре, напротив, в эту субботу отменен. Власти посчитали, что последние манифестации были относительно малочисленными и не представляли больше для города какой-либо угрозы.

"Желтые жилеты" планируют провести свою акцию и в Тулузе. Свою "дорожную карту" там они пока не раскрыли. Оставили в секрете организаторы и свои маршруты в других крупных городах Франции.

В минувшую субботу движению удалось приостановить спад активности, наблюдавшийся на протяжении последних недель. В его рядах сейчас раздаются требования о прекращении маршей. Часть оппонентов считает их бесцельными, поскольку они происходят в конце недели и не получают желаемого политического резонанса.

Наступит ли перелом?

"Я не помню, чтобы в субботу в конце дня кого-либо из нас принимали в правительстве, чтобы обсудить какие-либо вопросы", - заметил неформальный лидер движения, 33-летний водитель грузовика Эрик Друэ. Он предложил своим соратникам прекратить субботние манифестации и переключиться на такие меры, как блокады предприятий и подступов к нефтяным терминалам.

Друэ не исключал вместе с тем, что минувшая неделя могла бы стать переломной в истории движения и послужить его новой мобилизации. Прогноз, однако, не реализовался до конца. "Желтым жилетам" удалось 22 июня собрать на свои манифестации 11,8 тыс. участников, согласно официально данным. По собственным подсчетам движения, в его колоннах прошли 25,5 тыс. человек.

В любом случае это несколько больше, чем в предыдущую неделю, но бесконечно далеко от первых рекордных манифестаций движения, когда ему удавалось собирать до 300 тыс. человек.

"Желтые жилеты" обескуражены и слабыми результатами своих кандидатов на выборах в Европейский парламент, проходивших в мае. На уровне мобилизации сказалась и пострадавшая репутация движения. По субботам обществу приходилось неоднократно наблюдать беспорядки, провоцируемые маргиналами, которые проникли в ряды манифестантов. Группы экстремистов метали булыжники в витрины, громили магазины, поджигали рестораны.

Сенатор предостерегает

Многие французы в итоге отказались от посещения магазинов по субботам, поскольку это совпадает с маршами "желтых жилетов". Деловая активность торговой сети сократилась в субботу на треть, что не замедлило сказаться на положении отрасли и ее служащих.

В докладе, который она обнародовала в канун новой манифестации, сенатор Эвелин Рино-Гарабедьян предостерегла власти, что "худшее впереди". "Пока порядок не будет восстановлен, клиенты не вернутся", - предупредила автор доклада. Она потребовала, чтобы предприятиям торговли были возмещены убытки, и предложила создать для этого специальный фонд. "Это важно для будущего", - считает она.

Согласно оценкам правительства, демонстрации обходятся стране в 0,2% экономического роста. За 2018 и 2019 годы это составит не менее €4 млрд. Властям, однако, удалось перехватить инициативу. Движение протеста, констатируют аналитики, пошло на спад с началом инициированных президентом Франции Эмманюэлем Макроном общенациональных дебатов. Повестка дня этой дискуссии оказалась даже шире, чем список требований участников протестов.

Ассамблея движения

На реализацию различных требований "желтых жилетов" в экономической и социальной областях государство уже обещало направить €17 млрд. В коммуне Монсо-ле-Мин (департамент Сона и Луара) на востоке Франции в субботу откроется ассамблея "Желтых жилетов".

Как ожидается, в городе соберутся 650 делегатов. "Свобода", "Равенство" и "Братство" - такие названия будут носить рабочие секции ассамблеи, заимствовавшей эти лозунги у Великой французской революции, 230-я годовщина которой отмечается в этом году.

Конференция вновь вернется к обсуждению предложения о референдуме народной инициативы. Активисты намерены также обсудить дальнейшие перспективы своего движения.