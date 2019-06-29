СМИ: около 80 палестинцев пострадали в стычках с силовиками в Восточном Иерусалиме

ТАСС, 29 июня. Не менее 80 палестинцев пострадали в пятницу при столкновениях с израильскими силовиками в Восточном Иерусалиме. Об этом в субботу сообщила газета Times of Israel.

По ее информации, ранее в этот день палестинские протестующие бросали камни и пиротехнику в израильских полицейских. В ответ силовики использовали против демонстрантов шумовые гранаты.

Беспорядки в иерусалимском предместье Иссавия продолжаются с четверга, когда в результате перестрелки между полицией Израиля и арабскими демонстрантами погиб 20-летний палестинец Самир Обейд, получивший смертельное ранение в сердце. Следуя рекомендациям полиции по предотвращению эскалации конфликта, суд Иерусалима отказался выдавать тело убитого его семье, сообщает издание. Дата передачи тела родственникам должна быть объявлена в течение двух дней.

Газета сообщает, что израильские полицейские в течение последних недель регулярно пересекали границы предместья Иссавия с целью обнаружения членов Народного фронта освобождения Палестины. Эти рейды привели к регулярным стычкам между палестинцами и полицией Израиля.