Гуайдо назвал победой демократии призыв ОАГ к проведению выборов в Венесуэле

КАРАКАС, 29 июня. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал победой демократического дела в Боливарианской Республике призыв Организации американских государств (ОАГ) к проведению президентских выборов в Венесуэле. Соответствующее заявление он разместил в пятницу в Twitter .

"Поддержка, которую мы получили сегодня в ОАГ, является демонстрацией того, что мы используем все механизмы борьбы в рамках единой стратегии, чтобы добиться прекращения узурпации, - написал Гуайдо. - Это большая победа демократического дела в Венесуэле, регион усиливает поддержку нашей борьбы и урегулирования кризиса". Он отметил, что в ближайшие дни объявит о "важных решениях по следующему этапу борьбы".

В пятницу на сессии Генеральной ассамблеи ОАГ была принята декларация, поддерживающая "восстановление демократии в Венесуэле мирными способами" и выступающая за проведение президентских выборов в Боливарианской Республике. За принятие документа проголосовали 19 стран, восемь высказались против, шесть воздержались.