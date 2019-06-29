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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо назвал победой демократии призыв ОАГ к проведению выборов в Венесуэле

Организация накануне приняла декларацию, поддерживающую "восстановление демократии в Венесуэле мирными способами"

КАРАКАС, 29 июня. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал победой демократического дела в Боливарианской Республике призыв Организации американских государств (ОАГ) к проведению президентских выборов в Венесуэле. Соответствующее заявление он разместил в пятницу в Twitter.

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"Поддержка, которую мы получили сегодня в ОАГ, является демонстрацией того, что мы используем все механизмы борьбы в рамках единой стратегии, чтобы добиться прекращения узурпации, - написал Гуайдо. - Это большая победа демократического дела в Венесуэле, регион усиливает поддержку нашей борьбы и урегулирования кризиса". Он отметил, что в ближайшие дни объявит о "важных решениях по следующему этапу борьбы".

В пятницу на сессии Генеральной ассамблеи ОАГ была принята декларация, поддерживающая "восстановление демократии в Венесуэле мирными способами" и выступающая за проведение президентских выборов в Боливарианской Республике. За принятие документа проголосовали 19 стран, восемь высказались против, шесть воздержались.

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ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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