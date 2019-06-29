Трамп не спешит в вопросе проведения встречи с Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что не спешит с вопросом проведения встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея, добавив, что она может продлиться всего две минуты. Журналисты задали президенту США вопрос о встрече перед переговорами с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке.

"Я совсем не спешу [в вопросе проведения встречи]. Я буду в Южной Корее и дам ему знать [о визите]. Посмотрим, если он будет там, то мы проведем встречу в течение двух минут - все, что мы можем. Это было бы отлично", - подчеркнул президент.

Говоря о демилитаризованной зоне, он подчеркнул, что "собирается туда <...> и будет там". Трамп в очередной раз заявил, что помешал возможной войне с КНДР. "Если бы я не стал президентом, <...> у вас сейчас была бы война с Северной Кореей", - заявил Трамп.

Американский лидер также пояснил, что своим сообщением в Twitter "пытался прощупать почву". "Я не знаю, где он [Ким Чен Ын] сейчас, возможно, он не в Северной Корее", - предположил президент. Он указал на то, что, "кажется, хорошо ладит" с северокорейским лидером. "Ладить [друг с другом] - это хорошо", - подчеркнул Трамп.

Ранее он на своей странице в Twitter сообщил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Южную Корею.

Трамп прибудет в Сеул 29 июня после саммита G20 в Осаке. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён ранее заявлял, что в ходе своего визита хозяин Белого дома, возможно, посетит разделяющую Южную Корею и КНДР демилитаризованную зону и передаст оттуда послание Пхеньяну. Сам Трамп до этого заявлял, что не планирует во время поездки в Азию встречу с лидером КНДР, однако не исключает, что пообщается с ним "в другой форме".

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

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