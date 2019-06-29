AFP: арестована капитан корабля, зашедшего в итальянский порт с мигрантами на борту

ТАСС, 29 июня. Итальянский суд арестовал капитана судна немецкой неправительственной организации Sea Watch 3 Каролу Ракете, попытавшуюся зайти в порт Лампедуза с мигрантами на борту, не имея соответствующего разрешения. Об этом в субботу сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя НПО.

По информации агентства ANSA, в четверг прокуратурой Агридженто (о. Сицилия) было начато следствие в отношении капитана. Она подозревается в пособничестве незаконной миграции и отказе подчиняться распоряжениям военных кораблей, как предписано морским кодексом.

Речь идет о судне, которое на протяжении двух недель находится в море с несколькими десятками мигрантов на борту. Не имея разрешения на заход в территориальные воды Италии, после нескольких дней ожидания в море капитан Ракете вошла в порт Лампедуза, нарушив таким образом закон.

52 выходца из африканских стран были спасены экипажем судна НПО Sea Watch 3 у ливийских берегов 12 июня, позднее 10 человек - женщины, несовершеннолетние и больные - были доставлены с разрешения итальянских властей на берег. Минувшей ночью на берег были переправлены еще два мигранта, которым понадобилась помощь. Сейчас на борту остаются 40 человек.

ЕС ведет переговоры о перераспределении спасенных командой судна мигрантов. Однако взять на себя конкретные обязательства страны смогут только после их высадки на берег и регистрации, которую итальянские власти грозят не осуществить.