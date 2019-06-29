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Саммит G20 в Осаке
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Эрдоган заявил, что отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет

Анкара продолжает наблюдать за процессом по поставкам российских ЗРС, отметил турецкий президент
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (второй слева) Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (второй слева)
© Михаил Метцель/ТАСС

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.

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"Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки", - сказал президент Турции.

По его словам, для Анкары имеет приоритетное значение договоренность о совместном производстве ракет и передачи технологий. "Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь, совместное производство ракет, включая передачу технологий ", - указал Эрдоган.

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