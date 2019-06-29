Путин на полях саммита Группы двадцати проводит встречу с канцлером ФРГ

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита Группы двадцати в Осаке. Лидеры, поприветствовав друг друга и обменявшись рукопожатием, сели за стол переговоров. В пятницу российский лидер в кулуарах саммита уже кратко переговорил с Меркель.

Не исключено, что стороны, помимо обсуждения двусторонней повестки, затронут и украинскую. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин наверняка обсудит с Меркель вопрос о проведении встречи в "нормандском формате".

В пятницу на встрече главы российского государства с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поднимался вопрос о проведении саммита на уровне лидеров "нормандской четверки".