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Саммит G20 в Осаке

Путин на полях саммита Группы двадцати проводит встречу с канцлером ФРГ

Как ожидается, помимо обсуждения двусторонней повестки, стороны могут затронуть и украинскую

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита Группы двадцати в Осаке. Лидеры, поприветствовав друг друга и обменявшись рукопожатием, сели за стол переговоров. В пятницу российский лидер в кулуарах саммита уже кратко переговорил с Меркель.

Не исключено, что стороны, помимо обсуждения двусторонней повестки, затронут и украинскую. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин наверняка обсудит с Меркель вопрос о проведении встречи в "нормандском формате".

В пятницу на встрече главы российского государства с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поднимался вопрос о проведении саммита на уровне лидеров "нормандской четверки".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичЯпонияУкраинаГерманияРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльСаммит G20 в Осаке
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