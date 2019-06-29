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Саммит G20 в Осаке

Трамп назвал отличной встречу с Си Цзиньпином на саммите G20

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo/Susan Walsh

Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин провели отличную встречу.

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СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
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