Турция рассчитывает на продолжение солидарности в отношениях с США

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Турция рассчитывает на продолжение солидарности в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Второй день саммита G20 в Осаке.

Второй день саммита G20 в Осаке. Онлайн

"Прежде всего нас объединяет стратегическое партнерство. И оно поощряет наше сотрудничество в различных сферах. Я уверен, что солидарность в наших отношениях продолжится в аналогичном ключе", - отметил турецкий лидер.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

США предпринимают активные попытки не допустить этого. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35 .