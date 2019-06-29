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Саммит G20 в Осаке

Турция рассчитывает на продолжение солидарности в отношениях с США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед встречей с президентом США Дональдом Трампом отметил, что две страны объединяет стратегическое партнерство

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Турция рассчитывает на продолжение солидарности в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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"Прежде всего нас объединяет стратегическое партнерство. И оно поощряет наше сотрудничество в различных сферах. Я уверен, что солидарность в наших отношениях продолжится в аналогичном ключе", - отметил турецкий лидер.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

США предпринимают активные попытки не допустить этого. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35 .

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
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