СМИ: лидеры G20 приступили к финальному согласованию совместного заявления

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Руководители стран Группы двадцати (G20) в субботу приступили к заключительной стадии согласования совместного коммюнике, которое должно быть опубликовано по итогам саммита в Осаке. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что основная дискуссия касается вопросов торговли. Как ожидается, в этом пункте лидеры "двадцатки" выразят приверженность честной и свободной торговле без дискриминации.

Кроме того, проблемы вызывают и другие отдельные части документа. Стороны в целом готовы согласиться с целью сократить до нуля выбросы пластиковых отходов к 2050 году. Тем не менее по другим аспектам экологии между руководителями нет четкого консенсуса. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не подпишет итоговое коммюнике, если в нем не будет упомянуто Парижское соглашение по климату, вступившее в силу в 2016 году.

В настоящее время большинство лидеров G20 присутствует на заключительной сессии саммита. В первый день заседания стороны обсудили проблемы экономики и торговли, а также приняли совместное заявление по цифровой экономике, целью которого является ее развитие в интересах процветания и глобального роста.