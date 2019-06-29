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Саммит G20 в Осаке

В Японии завершился саммит G20

Лидеры стран Группы двадцати продолжают согласование совместного итогового заявления
Описание
© AP Photo/Susan Walsh

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Саммит лидеров стран Группы двадцати завершился в субботу в Осаке, передает корреспондент ТАСС. В ближайшее время итоги двухдневных переговоров подведет хозяин встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе отдельной пресс-конференции.

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"Мы смогли прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации", - подчеркнул Абэ в заключительном слове. В ближайшее время ожидается принятие совместного итогового заявления, согласование текста которого все еще продолжается.

Нынешний саммит "двадцатки" стал уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум проходил на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Осака с населением почти 2,7 млн человек - третий по количеству жителей город Японии после Токио и Иокогамы. Это один из важнейших деловых и культурных центров страны, неформальная столица юго-западной части главного японского острова Хонсю.

Теги
ЯпонияСаммит G20 в Осаке
Саммит G20 в Осаке
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