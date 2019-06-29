Болсонару признался, что не хотел спорить с Путиным по вопросу Венесуэлы

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару признался в субботу, что не хотел вступать в спор со своим российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле. По его словам, в частности, именно поэтому он сформулировал свою позицию по этому вопросу на встрече в формате БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) достаточно мягко.

Ранее на неформальной встрече лидеров БРИКС Болсонару выразил надежду на участие стран БРИКС в мирном разрешении социально-политического кризиса в Боливарианской Республике.

"Это [упоминание Венесуэлы] было сделано вскользь. Находясь рядом с президентом России, я понял, что момент для того, чтобы выступить по этому вопросу более агрессивно, был неподходящий, - сказал Болсонару на пресс-конференции на полях саммита Группы двадцати (G20) в Японии. - Мы понимаем, что решения относительно будущего нашего мира принимают ядерные державы. Со своей стороны я не хотел вступать в полемику с [Владимиром] Путиным, с ядерной державой", - отметил Болсонару.

По мнению политика, во внутриполитическом кризисе в соседнем государстве переплетены интересы множества сторон.