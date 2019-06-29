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Саммит G20 в Осаке

В Саудовской Аравии заявили, что будут сотрудничать с G20 для преодоления мировых кризисов

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул, что поддержка женщин и молодежи является первостепенным фактором, который может обеспечить мировое развитие

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия будет работать над разрешением мировых кризисов в сотрудничестве с государствами - членами Группы двадцати. Об этом заявил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в субботу на сессии закрытия двухдневного саммита G20.

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"Саудовская Аравия намерена работать в содействии со странами Группы двадцати для выработки консенсуса по разрешению кризисов, с которыми сталкивается весь мир". По его словам, на G20 лежит ответственность за создание "процветающего мирового сообщества".

Также наследный принц указал, что поддержка женщин и молодежи является первостепенным фактором, который может обеспечить мировое развитие.

Теги
Саудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, АльСаммит G20 в Осаке
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