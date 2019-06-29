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Саммит G20 в Осаке

Страны G20 призвали к совместным действиям для решения проблемы миграции

В совместном коммюнике по итогам саммита указывается, что масштабные перемещения беженцев являются причиной беспокойства глобального характера

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Лидеры стран G20 подчеркнули необходимость совместных действий для урегулирования проблемы массовой миграции. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном в субботу по итогам прошедшего в Осаке двухдневного заседания.

"Масштабные перемещения беженцев являются причиной беспокойства глобального характера с гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность совместных действий для разрешения фундаментальных причин перемещения людей, а также реагирования на растущие гуманитарные нужды", - сказано в коммюнике.

Как указывается в документе, страны "двадцатки" приняли к сведению соответствующие доклады Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной организации по миграции и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). "Мы продолжим диалог в различных измерениях этих проблем в рамках G20", - указывается в документе.

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