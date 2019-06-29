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Трамп заявил, что США не собираются выходить из договора о безопасности с Японией

Трамп заявил, что США не собираются выходить из договора о безопасности с Токио.

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ЯпонияСШАТрамп, Дональд
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