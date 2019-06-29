Макрон планирует встретиться с Путиным в ближайшие недели по вопросу украинского кризиса

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса. Об этом он заявил в субботу, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати.

"В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча", - сказал Макрон.

"С президентом Путиным мы обсудили различные актуальные кризисы, в частности ситуацию на Украине. Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в нормандском формате на уровне глав государств и правительств", - сказал французский президент.

При этом он подчеркнул, что "не намерен проводить встречи просто ради их проведения". "Об этом я прямо сказал президенту Путину. То есть это подразумевает, что должно быть достигнуто изменение нынешних позиций", - отметил Макрон.

Для подготовки этих переговоров предстоят встречи "экспертов и министров, которые состоятся в ближайшие недели", сообщил он. "Считаю, что в рамках председательства Франции в Группе семи абсолютно необходимо, чтобы были предприняты подобные инициативы в отношении России, которые, предусматривают использование всех форм сотрудничества по основным вопросам, касающимся дестабилизации и конфликтов в мире. Это должно делаться без какой-либо наивности, но в то же время не следует закрывать дверь для переговоров", - заметил французский президент.

"Речь не идет об изменении формата "семерки", а о том, чтобы предпринять инициативы, которые приведут к полезным решениям", - подчеркнул Макрон.