Санчес прокомментировал неоднозначный жест Трампа в его адрес на G20

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес прокомментировал в субботу вызвавшую полемику ситуацию, когда президент США Дональд Трамп указал ему на его место на одном из заседаний саммита G20.
На видео, которое распространили испанские СМИ, запечатлен момент приветствия между и.о. премьера и главой Белого дома. На записи видно, как Трамп указывает пальцем Санчесу на его место за столом, а сам продолжает идти дальше. И.о. главы правительства Испании с улыбкой на лице садится.
.@sanchezcastejon una duda, ¿tienes un buen sitio? o ¿era que Trump le quería bien lejos?????... pic.twitter.com/Nd7fT4dCJd— Ana Urcelay Soláns (@ana_urcelay) 28 June 2019
Как отметил на пресс-конференции испанский политик, он видел сообщения в СМИ о случившемся и его интерпретацию. "Все наоборот, - сказал Санчес. - Я должен поблагодарить президента Трампа". Как сообщил и.о. премьера, глава Белого дома сказал, что "ему нравится" Испания и что "это честь руководить ею".
Ранее данную ситуацию прокомментировали в правительстве королевства. Там данный эпизод назвали шуткой. Как уточнили в кабмине, президент США сказал Санчесу, что у него хорошее место.