Санчес прокомментировал неоднозначный жест Трампа в его адрес на G20

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес прокомментировал в субботу вызвавшую полемику ситуацию, когда президент США Дональд Трамп указал ему на его место на одном из заседаний саммита G20.

На видео, которое распространили испанские СМИ, запечатлен момент приветствия между и.о. премьера и главой Белого дома. На записи видно, как Трамп указывает пальцем Санчесу на его место за столом, а сам продолжает идти дальше. И.о. главы правительства Испании с улыбкой на лице садится.