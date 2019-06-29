Премьер-министр Италии сообщил, что согласия по кандидатам в главы ЕС пока не достигнуто

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Согласия по кандидатам в руководство ЕС пока не достигнуто. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте на итоговой пресс-конференции по завершении саммита "двадцатки".

Конте был задан вопрос, обсуждались ли кандидаты на руководящие посты в Еврокомиссии. "Если вопрос, достигли ли мы соглашения, ответ - пока нет. Еще и потому, что не все присутствуют [здесь, в Осаке], есть определенные предположения, но пока никакой договоренности", - ответил он.

Он указал, что Италия отстаивает подход пакетного назначения на руководящие посты. "Необходимо обозначить не только главу, но и распределить другие руководящие посты, чтобы сохранить равновесие. Было бы ошибкой применять принцип "единого кандидата", он важен, но нельзя опираться только на него, поскольку это означает подход по принципу партийной принадлежности, который противоречит другим пунктам Соглашения о ЕС, которые предусматривают распределение по географическому признаку", - отметил итальянский премьер.

По его словам, Италия настаивает на назначении кандидата большого авторитета, для которого в приоритетах экономический рост, социальное равенство. "И мы обсудим, насколько нужно менять в целом правила управления Европой", - добавил Конте.

30 июня в Брюсселе состоится экстренный саммит по вопросу распределения руководящих постов в Еврокомиссии после истечения полномочий нынешней (31 октября).