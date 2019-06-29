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Саммит G20 в Осаке

Премьер Италии прокомментировал концепцию Путина о конце либеральной идеи в Европе

Речь идет о высказывании, которое сделал президент России в интервью газете Financial Times

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что для Европы проблема неспособности политических элит отвечать потребностям граждан более актуальна, чем кризис либерально-демократических идей. С такими словами глава итальянского правительства выступил на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати в Осаке.

Конте прокомментировал интервью президента РФ Владимира Путина газете Financial Times. "Концепция Путина более сложная. Он говорит, что наши либеро-демократические системы не могут отвечать нуждам, страхам, опасениям людей", - полагает итальянский премьер.

"Но острее, чем проблема либерал-демократов, в Европе [стоит], скорее, проблема политической элиты и класса управленцев. И в Италии существовала эта проблема у наших предшественников, поэтому 4 марта (2018 года, когда по итогам парламентских выборов к власти пришли так называемые несистемные партии - прим. ТАСС) было избрано другое правительство", - добавил Конте. Он считает, что логика деления на правых и левых больше не отражает сложности нынешней политической конфигурации.

В опубликованном накануне саммита Группы двадцати в Осаке интервью британской газете Путин заявил об "отрыве руководящих элит от народа" в Европе. По мнению президента РФ, либеральная идея "просто изжила окончательно".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияКонте, ДжузеппеСаммит G20 в Осаке
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