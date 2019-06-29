Трамп признал, что США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции по итогам его участия в саммите Группы двадцати (G20) в японском городе Осака.

"Я скажу вам, что было честно, а что - нет. Он (президент Турции Тайип Эрдоган - прим. ТАСС) хотел купить ракеты "Пэтриот", но окружение президента [Барака] Обамы сказало: нет. Он все равно хотел купить их, а ему продолжали говорить нет. Он не мог их купить, но они были необходимы ему для обороны. Тогда он обратился к России", - объяснил Трамп.

"Он заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег. Как только он купил их, ему позвонили люди из нашей страны и сказали: послушайте, мы не хотим, чтобы вы покупали эти системы, потому что это не системы НАТО", - подчеркнул американский лидер. "Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним повели себя очень нечестно", - признал президент США.