Трамп заявил, что очень серьезно обдумает возможность посетить Россию в мае 2020 года

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп очень серьезно обдумает возможность посетить Москву в мае 2020 года для участия в торжествах по случаю юбилея победы в Великой Отечественной войне. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции по итогам его участия в саммите Группы двадцати (G20) в Осаке.

"Они празднуют 75-летие победы над нацизмом. Он [президент РФ Владимир Путин] пригласил меня. И я сказал, что очень серьезно обдумаю это предложение", - сказал Трамп. "Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом. Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это, мы очень серьезно обдумаем это", - добавил президент США.